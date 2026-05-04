“Temiz Okul, Temiz Şehir” Projesi’nin ödül töreni yapıldı

Gazimağusa Belediyesi ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın iş birliğiyle yürütülen “Temiz Okul, Temiz Şehir” projesinin ödül töreni yapıldı.

Gazimağusa Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, çevre bilincinin artırılması, temizlik alışkanlığının küçük yaşlardan itibaren güçlendirilmesi ve daha yaşanabilir bir kent hedefiyle hayata geçirilen proje kapsamında düzenlenen törende, öğrencilerin çevre ve temizlik temalı çalışmaları sergilendi, dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.

Törene, Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Denetmeni Yrd. Doç. Dr. Osman Vaiz, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler, veliler, belediye yöneticileri ve çalışanları ile proje paydaşları katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda, Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Denetmeni Yrd. Doç. Dr. Osman Vaiz ve Gazimağusa Belediyesi Temizlik Birimi Sorumlusu Huriye Dal birer konuşma yaptı.

Uluçay: “Proje, kent genelinde temizlik bilincini güçlendirmeye yönelik daha büyük bir vizyonun parçası”

Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay törende yaptığı konuşmada, “Temiz Okul, Temiz Şehir” projesinin yalnızca bir yarışmadan ibaret olmadığını, kent genelinde temizlik bilincini güçlendirmeye yönelik daha büyük bir vizyonun parçası olduğunu vurguladı.

Uluçay, Gazimağusa Belediyesi olarak en temiz şehir olma hedefiyle iddialı bir master planı hazırladıklarını dile getirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Denetmeni Yrd. Doç. Dr. Osman Vaiz de konuşmasında, Bakanlığın Gazimağusa Belediyesi tarafından ortaya konulan projeye destek verdiğini belirterek, projeye emek koyanlara teşekkür etti.

Gazimağusa Belediyesi Temizlik Birimi Sorumlusu Huriye Dal ise törende yaptığı konuşmada, projenin hayata geçirilmesine destek veren Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay’a teşekkür ederek, çalışmanın uygulanmasında belediye birimlerinin özverili emeğine dikkat çekti.

Törende, Gazimağusa Belediyesi ile kentteki okullar arasında köprü görevi üstlenen Gazimağusa Belediyesi Meclis Üyesi Müge Atamsoy Evram ile projeye Milli Eğitim Bakanlığı adına destek veren Yrd. Doç. Dr. Osman Vaiz’e plaket takdim edildi.

Program, “Temiz Şehrin Hikayesi” başlıklı sunumla devam etti. Mehmet Ekin Vaiz tarafından gerçekleştirilen video sunumunda, projenin amacı, öğrencilerin katkıları ve temiz şehir bilincinin önemi aktarıldı.

Törende ayrıca projeye katkı sağlayan Gazimağusa Belediyesi Temizlik Birimi, Halkla İlişkiler Birimi, MAGEM Sakarya ile Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Merkezi çalışanlarına ve Gazimağusa Belediyesi Atatürk Kreş ve Anaokulu öğretmenlerine teşekkür belgesi takdim edildi.

Programda “Beyaz Bayrak Devir Seremonisi” gerçekleştirildi

Programda “Beyaz Bayrak Devir Seremonisi” de gerçekleştirildi. Temizliği, sorumluluğu, çevre bilincini ve sürdürülebilir yaşam kültürünü temsil eden Beyaz Bayrak, okullar arasında yalnızca sembolik bir devir olarak değil, temiz çevre anlayışının gelecek nesillere aktarılması olarak değerlendirildi.

Ödüller verildi

“Gazimağusa Temizleniyor” Temalı Resim Yarışması kapsamında Anaokul Kategorisi’nde Şht. Mustafa Kurtuluş Anaokulu’ndan Döndü İkra Erbil birinci, Alasya Vakıf Anaokulu’ndan Mina Oden ikinci, Alasya Vakıf Anaokulu’ndan Buğlem Çınar üçüncü oldu. Aynı kategoride Gazimağusa Meslek Lisesi Uygulamalı Anaokulu’ndan Ecrin Emiroğlu ve Zemay Güneş ile Gazimağusa Belediye Kreşi’nden Hanife Tulumtaş mansiyon ödülüne layık görüldü.

İlkokul 1-2. Sınıf Kategorisi’nde Alasya İlkokulu’ndan Darla Dove Djeri birinci, Nefes Özmenek ikinci, Nehir Çanber üçüncü oldu. Doğu Akdeniz Doğa İlkokulu’ndan Hiranur Başbuğa, Alasya İlkokulu’ndan Tusem Demir ve Bilal Güner mansiyon ödülü aldı.

İlkokul 3-4-5. Sınıf Kategorisi’nde Doğu Akdeniz Doğa İlkokulu’ndan Alice Prina birinci, Amira Shneidmyuller ikinci, Dora Duvarcı üçüncü oldu. Aynı kategoride Doğu Akdeniz Doğa İlkokulu’ndan Sara Li, Alasya İlkokulu’ndan Furkan Uraz Gülcü ve Doğu Akdeniz Doğa İlkokulu’ndan Aziz Haklıgil mansiyon ödülüne layık görüldü. Belediye Özel Ödülü ise Şht. Zeki Salih İlkokulu’ndan Peri Asimova, Karakol İlkokulu’ndan Atlas Gürkan ve Polatpaşa İlkokulu’ndan Yazgı Göğakan’a verildi.

“Mağusa Temizleniyor” Temalı Afiş-Logo Yarışması kapsamında Ortaokul Kategorisi Afiş Dalı’nda Canbulat Özgürlük Ortaokulu’ndan Gizem Sıdıka Karatay birinci, Elina Salmanı ikinci, Berranur Dilek üçüncü oldu.

Ortaokul Kategorisi Yapay Zekâ Destekli Afiş Dalı’nda Canbulat Özgürlük Ortaokulu’ndan Nisa Şeker birinci, Elifsu Deniz Kaya ikinci, Çanakkale Ortaokulu’ndan Emir Emlu üçüncü oldu. Bu kategoride Ahmet Kerem Irmak, Miray Başkurt ve Dünya Ataman mansiyon ödülü aldı.

Lise Kategorisi Afiş Dalı’nda Dr. Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi’nden İlksu Torun birinci, Çağda Serbülent ikinci, Ayhan Demir üçüncü oldu. Lise Kategorisi Logo Dalı’nda ise aynı okuldan Hatice Karakuzu birinci, Yağmur Özcan ikinci, Seyit Ağrıç üçüncü oldu.

Gazimağusa Meslek Lisesi Afiş Dalı’nda Bulut Başkurt, Gülseven Bayram ve Hatice Naz Aldun; Logo Dalı’nda ise Azra Sözkıran, Hatice Naz Aldun ve Zehranaz Güçeri ödül aldı.

Gazimağusa Belediyesi özel ödülleri kapsamında ise Namık Kemal Lisesi Beyaz Afiş, Gazimağusa Ticaret Lisesi Beyaz Afiş ve Gazimağusa Türk Maarif Koleji’nden Gökçe Çırakoğlu ödüle layık görüldü.