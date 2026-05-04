“11 bin 324 kişi teminatta, hedef 3 yılda yargılama”

Birleştirilmiş Ceza Muhakemeleri Usulü (Değişiklik) Yasa Tasarısı Meclis’te görüşülürken, Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, yasanın uzun yıllardır kapsamlı şekilde ele alınmadığını söyledi. Özdenefe, düzenlemenin adil yargılanma hakkı kapsamında önemli değişiklikler içerdiğini vurguladı.

Fazilet Özdenefe, Ceza Muhakemeleri Usulü Yasası’nın İngiliz sömürge döneminden kaldığını ve bugüne kadar kapsamlı bir değişiklik yapılmadığını ifade etti. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 6. maddesine işaret eden Özdenefe, bağımsız ve tarafsız bir mahkemede makul süre içerisinde ve hakkaniyete uygun yargılanmanın temel bir hak olduğunu belirtti.

Yargılamaların uzamasının ciddi bir sorun olduğunu dile getiren Özdenefe, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı tarafından Ocak 2026’da gönderilen yazılı görüşe göre ülkede 11 bin 324 kişinin çeşitli cezai soruşturma veya kovuşturma kapsamında teminat altında bulunduğunu söyledi. Bu teminatların bazı durumlarda 1999 yılına kadar uzandığını kaydeden Özdenefe, her yıl yaklaşık 1800-2000 civarında teminat verildiğini ifade etti.

Özdenefe, yargılamanın makul sürede başlamamasının sonuçlanmasını da geciktirdiğini belirterek, bunun adil yargılama açısından ciddi bir sorun yarattığını söyledi. Özdenefe, yeni düzenlemeyle soruşturması yapılan kişilerin en geç 3 yıl içinde mahkemede yargılanmasının başlamasının hedeflendiğini kaydetti.