Taner Akcan Çıraklık Merkezi’nde “Kariyer Günü" etkinliği

Taner Akcan Çıraklık ve Yetişkin Eğitim Merkezi'nin “Kariyer Günü” etkinliği perşembe günü yapılacak.

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Odası (KTEZO) tarafından yapılan açıklamaya göre,10.00-13.00 saatleri arasında Lefkoşa’daki merkezde olacak etkinlikte, öğrencilerle gençlerin mesleki yönelimlerine katkı sağlanması hedefleniyor.

Etkinlikte çıraklık eğitiminin önemi ve sunduğu fırsatlar tanıtılacak; katılımcılar farklı meslek dalları hakkında bilgi edinerek ilgi, yetenek ile becerilerine uygun kariyer seçeneklerini değerlendirecek.

Tüm eğitim kurumlarından öğrencilerin davet edildiği etkinlikle ilgili açıklama yapan Taner Akcan Çıraklık ve Yetişkin Eğitim Merkezi Müdürü Mustafa Hacıveli, çırak yetiştirmede 17’nci yıla ulaştıklarını, iki bini aşkın mezunla pek çok meslekte ülkenin kalifiye eleman ihtiyacını karşılayabilecek noktaya ulaştıklarını belirtti.

Hacıveli, "Daha yapılacak çok işimiz var. Öğrencilerimizle paylaştığımız başarıyı daha ileriye taşımak istiyoruz." dedi.