Girne'de iki ayrı eğlence mekanında kavga

Girne’de, iki ayrı eğlence mekanında taraflar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü; üç kişi tutuklandı, dört kişi ise aranıyor.

Polis basın bültenine göre, bu sabahın erken saatlerinde, Kurtuluş Caddesi’nde faaliyet gösteren bir eğlence mekanında iki taraf arasında yaşanan tartışmada 126 miligram alkollü B.B.(E-28), 139 miligram alkollü M.K.(E-28), E.S.,(E) Y.Ç.(E), U.K.(E) ve H.A.(E) ile bir taraf olup, diğer taraf olan 73 miligram alkollü E.Ö.(E-25) ile birbirlerine vurarak, kavga etti, bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık verdi.

Meseleyle ilgili B.B., M.K. ve E.Ö. tutuklanırken, E.S., Y.Ç., U.K. ve H.A. ise aranıyor.

İki taraf birbirine girdi; 12 kişiye yasal işlem

Girne’de Uçurtma Sokak’ta faaliyet gösteren faaliyet gösteren bir eğlence mekanında ise dün, aralarında yaşanan tartışma sonucu G.B.(E-34), V.A.(E-43), Ş.A.A.(K-35), D.B.(K-29), L.T.(K-36) ve İ.T. (E-42) bir taraf olup, diğer taraf olan İ.K.(K-25), E.B.(K), U.K.(E-28), E.B.(E-), R.K.(E-42) ve M.K.(K-32) ile birbirlerine vurarak kavga etti. Söz konusu şahıslar yüksek sesle bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık da verdi.

Bahse konu şahıslar aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

Girne’de yedi işletme sahibine yasal işlem…

Girne’de, eğlence mekanlarına yönelik polis tarafından yapılan denetimlerde; bir eğlence mekanında geçerli alkollü içki satış ruhsatı olmadığı halde alkollü içki tasarruf edilip satışa sunulduğu, iki eğlence mekanında yetkili makamdan alınmış müzik yayın izni olmadığı halde, ses yükseltici alet kullanılarak müzik yayını yapıldığı ve dört eğlence mekanında ise işletme kapatma saatine uyulamdığı tespit edildi.

Bahse konu eğlence mekanı işletmecileri aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

Kamuya açık yerde idrarını yaptı, yasal işlem başlatıldı

Girne’de, dün, bir toprak alanda M.P.(E-47), kamuya açık bir yerde çevreye idrarını yaptı. Bahse konu şahıs aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

Çevreye rahatsızlık veren alkollü şahıs tutuklandı

Gazimağusa’da, kamuya açık bir yerde, nefes örneği vermeyi reddeden alkollü M.Ö.(E-48), yüksek sesle bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık verdi. Bahse konu şahıs suçüstü tutuklandı.

Sağlık görevlisini darp eden alkollü şahıs tutuklandı

Geçitkale Sağlık Ocağı’na, dün, elinden yaralandığı gerekçesiyle başvuran ve nefes örneği vermeyi reddeden alkollü şahıs H.T.(E-42), kendisine yapılan müdahaleyi beğenmediği gerekçesiyle sağlık görevlisi kadını, omzuna vurarak darp etti.

Söz konusu şahıs, sağlık ocağının araç park yerinde ise, yüksek sesle bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık verdi. Bahse konu şahıs tutuklandı.

Uyuşturucu madde tasarrufundan iki tutuklama

Gönyeli’de, dün, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ile Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri O.C.N’nin (E-37) evinde arama yaptı. Aramalarda şahsın tasarrufunda yaklaşık 42 gram hintkeneviri türü ile 700 miligram da kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, uyuşturucu madde içerdiğine inanılan hap ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi bulundu. Bahse konu şahıslar tutuklandı.

İkamet izinsiz iki kişi tutuklandı

Ülke genelinde dün polis tarafından yapılan denetim ve kontrollerde ikamet izinsiz iki kişi tutuklandı.

Polisin meselelerle ilgili soruşturması sürüyor.