Yolsuzluk yapanı fotoğraflamak ve yazmak artık suç

Mahkemelerde, zanlıların fotoğraf çekilmesini ve haberlerde açık isim kullanılmasını yasaklayan Ceza Muhakemeleri Usulü (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Meclis Genel Kurulu’nda oy çokluğuyla onaylandı.

Muhalefet kanadı, tasarıya özellikle kamu yararı noktasında itiraz ederek ret oyu verdi.

CTP Meclis Grubu’nun sunduğu; kamuya mal olmuş kişilerin veya kamu görevlilerinin kendi görevleriyle ilgili suçlarda isim ve görüntülerinin paylaşılabilmesini öngören istisna önerisi, hükümet çoğunluğu tarafından kabul görmedi.

Yasaya eklenen "Masumiyet Karinesinin İhlali" maddesi kapsamında, bir zanlının, tanığın veya şikayetçinin açık ismini veya fotoğrafını kamuya açık şekilde teşhir edenler için iki kademeli bir ceza sistemi uygulanacak.

Basın ve sosyal medya aracılığıyla bir ‘ihlal’ gerçekleşmesi durumunda, gazeteciler veya sosyal medya üzerinden paylaşım yapan yurttaşlar, 1 yıla kadar hapis cezası, asgari ücretin 4 katına kadar para cezası veya her iki cezaya birden çarptırılabilecek.

Fiilin basın veya sosyal medya dışındaki yöntemlerle işlenmesi halinde ise 3 aya kadar hapis veya asgari ücretin 2 katı para cezası öngörülüyor.

Yasada yer alan 23B maddesinin 4. fıkrasına göre ise; isim ve fotoğraf teşhir edilmediği sürece, olayın veya yargı sürecinin haber değeri taşıyan yönlerinin kamuoyuna aktarılması suç teşkil etmeyecek.

Bu tür yayınlar "basın ve ifade özgürlüğü" kapsamında değerlendirilecek.