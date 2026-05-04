“Kamu göreviyle ilgili suçlarda isim ve fotoğraf kullanma istisna olmalı”

CTP Milletvekili Ürün Solyalı, Ceza (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nda masumiyet karinesine ilişkin kamu görevlileri ve siyasiler için istisna getirilmesini talep etti; önerinin yasaya dahil edilmemesi halinde CTP’nin düzenlemeye olumsuz oy vereceğini açıkladı.

Bu kapsamda, mahkemelerde fotoğraf çekilmesine ve haberlerde açık isim kullanılmasına yasak geliyor. Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili, Hukuk, Siyasi İşler, Dışilişkiler ve Savunma Komitesi üyesi Ürün Solyalı, konuyla ilgili Meclis kürsüsünden konuştu.

CTP Milletvekili Solyalı, konuşmasında, Mahkemeler (Değişiklik No:2) Yasa Tasarısı, Ceza (Değişiklik) Yasa Tasarısı ve Birleştirilmiş Ceza Muhakemeleri Usulü (Değişiklik) Yasa Tasarısı’na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“Uzlaşamadığımız başlıklar var”

Solyalı, Ceza (Değişiklik) Yasa Tasarısı kapsamında hükümetle uzlaşamadıkları bazı konular bulunduğunu belirterek, masumiyet karinesinin özellikle siyasiler ve kamuya mal olmuş kişiler açısından daha esnek ele alınması gerektiği yönündeki ısrarlarını vurguladı.

“Masumiyet karinesinin siyasilere ve kamuya mal olmuş kişilere biraz daha fazla serbestiyetle ele alınması konusunda ısrarcıyız” diyen Solyalı, unutulma hakkının etik çerçevede yer bulduğunu ancak uygulamada bazı ayrışmalar yaşandığını ifade etti.

“Kamu göreviyle ilgili suçlarda istisna olmalı”

Zanlıların isim ve fotoğraflarının medya ve sosyal medyada açık şekilde paylaşılmaması yönündeki hassasiyetlerini dile getiren Solyalı, kamuya mal olmuş kişiler söz konusu olduğunda farklı bir yaklaşım önerdiklerini kaydetti.

Solyalı, “Kamuya mal olmuş kişiler ve seçilmiş veya atanmış kamu görevlileri; kendi görevleriyle ilgili bir suç veya iddiayla mahkeme önüne zanlı olarak çıkarılıyorsa, bunun toplumla paylaşılmasının bir istisna olarak gündeme gelmesini istiyoruz” ifadelerini kullandı.

CTP’nin önerdiği düzenlemeyi de Meclis kürsüsünden paylaşan Solyalı, söz konusu istisnanın belirli koşullara bağlı olacağını belirtti. Öneriye göre; isnat edilen suçun kamu görevi, kamu yetkisi, kamu kaynağı kullanımı veya toplumun demokratik denetim hakkıyla doğrudan bağlantılı olması, yayının kamusal yarar taşıması, maddi olgulara dayanması, kişiyi suçlu ilan eden ifadeler içermemesi ve ölçülülük ilkesine uygun olması gerekecek.

Ayrıca bu istisnanın, şikayetçi, mağdur ya da tanıkların kimliklerinin açıklanmasını otomatik olarak hukuka uygun hale getirmeyeceği de vurgulandı.

“Bu düzenleme olmazsa yasaya ret vereceğiz”

Solyalı, söz konusu önerinin yasaya dahil edilmemesi halinde CTP’nin tavrının net olacağını belirterek, “Kamuya mal olmuş kişilerin, siyasilerin, atanmış kamu görevlilerinin kendi göreviyle ilgili meselelerde bir suç işlemişse açık isim ve görüntünün suç olmaktan kaldırılması durumu eğer bu yasaya yedirilmezse yasanın bütününe olumsuz oy kullanmak zorunda kalacağız” dedi.

“Yargıda hız ve adalet hedefleniyor”

Konuşmasının devamında, Meclis’in hızlı ve adil yargılama hedefi doğrultusunda kapsamlı bir düzenleme üzerinde çalıştığını belirten Solyalı, sanık hakları, masumiyet karinesi, mahkeme yapılanması ve havale şartları gibi birçok konunun birlikte ele alındığını ifade etti.

Uzun süredir gündemde olan düzenlemelerin bir bütün halinde tamamlanmasının amaçlandığını dile getiren Solyalı, “Süratli ve daha adil yargılama alanının uygulamasını oluşturma peşindeyiz” dedi.

Ağır ceza mahkemelerinin sayısı artıyor

Mahkemeler Yasası’nda yapılan değişiklikle ağır ceza mahkemelerinin sayısının artırılacağını belirten Solyalı, mahkeme faaliyet raporlarına göre ağır cezalık suçlarda ciddi artış yaşandığını kaydetti.

Bu kapsamda hem ilçelerde ağır ceza mahkemelerinin yaygınlaştırılmasının hem de Yüksek Mahkeme’deki yargıç sayısının artırılmasının hedeflendiğini ifade eden Solyalı, daha hızlı ve adil yargılama süreçlerinin önünün açılacağını söyledi.

“PI işlemlerinin kaldırılması önemli”

Geçirilen iki yasa ve buna bağlı olarak “PI” olarak adlandırılan işlemlerin kaldırılmasının önemli bir reform adımı olduğunu dile getiren Solyalı, sürecin çok taraflı bir çalışma ile yürütüldüğünü belirtti.

Solyalı, iletişim kanallarını açık tutarak hem reformların olumlu etkilerini güçlendirmeyi hem de uygulamada ortaya çıkabilecek sorunları değerlendirmeyi sürdüreceklerini sözlerine ekledi.