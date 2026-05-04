“Kamuya mal olmuş kişinin isim ve fotoğraf yasağı açık sansürdür”

CTP Milletvekili Sami Özuslu, Meclis’te görüşülen yasa çerçevesinde kamuya mal olmuş kişilerin isim ve fotoğraflarına yayın yasağı getirilmesini “açık sansür” olarak nitelendirdi. Özuslu, bu tür düzenlemelerin basın özgürlüğünü geriye götürebileceği uyarısında bulundu.

Sami Özuslu, “Bu süreçte kamuya mal olmuş kişilerin ismini, fotoğrafını, yayınlama yasağı getirmek de neyin nesidir? Bu düpedüz açık sansürdür, çok tehlikelidir.” dedi. Kamu gücü ve maddi imkânlara sahip kişilerle sıradan vatandaşların aynı şekilde değerlendirilmemesi gerektiğini belirten Özuslu, aksi halde basın özgürlüğünün zarar göreceğini ifade etti.

Masumiyet karinesi kavramının önemine dikkat çeken Özuslu, “Masumiyet prensibi kimsenin mahkeme karar verinceye, hatta istinaf süreci tamamlanıncaya kadar suçsuz kabul edilmesi prensibidir.” diye konuştu. Basın kuruluşlarının da bu ilkeye saygı göstermesi gerektiğini vurgulayan Özuslu, yargı süreci devam eden davalarda kişilerin suçlu ilan edilmemesi gerektiğini söyledi.

Medya Etik Kurulu’nun gazetecilik ilkelerine de işaret eden Özuslu, iddia ve savunmaların dengeli şekilde aktarılması gerektiğini belirtti. Tartışmanın haber yapılması değil, kişilerin yargı kararı olmadan suçlu gibi gösterilmesi olduğunu ifade eden Özuslu, özellikle maddi ve siyasi gücü olmayan bireylerin daha fazla korunması gerektiğini kaydetti.

Özuslu, kamuya mal olmuş kişilerle ilgili yapılacak düzenlemelerde ayrım yapılmaması ve hapis cezası öngörülmesi halinde Kıbrıs Türk basınının uluslararası sıralamalarda gerileyebileceği uyarısında bulundu.

Özuslu, “Ceza Muhakemeleri Usulü Yasası’nda ek bir madde ile eklemeye çalıştınız bu doğru bir yöntem değil. Masumiyet karinesi ile ilgili bir düzenleme yapılacaksa ilgili basın yasasında gündeme gelebilmeliydi” diye konuştu.