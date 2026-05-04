1.39 ton büyükbaş, 70 kilo küçükbaş eti imha edildi

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ile Lefkoşa Polis Müdürlüğü ekiplerinin yurttaştan gelen ihbar üzerine Hamitköy mandralar bölgesinde yaptıkları ortak operasyonda B.S.’ye ait mandrada A.S tarafından veteriner hekim denetimi dışında, sağlıksız koşullarda, mühürsüz ve kaçak olarak kesildiği tespit edilen 1,395 kilo (1,39 ton) büyükbaş ve 70 kilo küçükbaş hayvan etine el konuldu.

LTB Çevre Sağlığı Şubesi Amiri Dr. Veteriner Hekim Erkut D. Özgöray mühürsüz, sağlıksız ve gayrı sıhhi şartlarda kesilen etlere yapılan ortak operasyonla el konulduğunu ve bu etlerin Lefkoşa Polis Müdürlüğü ekiplerinin gözetiminde LTB Temizlik Şubesi ekipleri tarafından imha edildiğini kaydetti. Özgöray toplum sağlığını tehlikeye sokabilecek bu etlerin imhasının yanısıra ilgili şahışlara toplamda 2 asgari ücret para cezası kesildiğini de kaydetti.