Türkiye’de Kış Tatili Yapılacak Yerler

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Ülkemiz coğrafyası her mevsimde keşfedilmeye değer güzellikler sunar. Yani yaz mevsiminde olduğu gibi kış mevsimi de ülkemizde eşsiz bir şekilde geçer. Karla kaplı dağlar, muazzam göller ve tarihi bölgeler, kış tatilini sevenler için eşsiz rotalardır. Özellikle kış sporlarını sevenler için kayak merkezleri, kar manzarası eşliğinde huzurlu bir tatil yapmak isteyenler için ise sakin köyler ve dağ kasabaları popüler tatil bölgeleri arasında yer alır. İşte Türkiye’de kış tatili önerileri arayanlar için mutlaka ziyaret edilmesi gereken yerler…

Abant – Bolu

Abant kış tatili dendiğinde akla gelen yerler arasında yer alır. Eşsiz doğasıyla her mevsim bambaşka bir atmosfer sunan bölge doğa severler ve huzurlu bir tatil arayanlar için ideal bir rota. Abant Gölü çevresinde yapacağınız yürüyüşler, göl manzaralı konaklama imkânları ve orman içinde trekking turları sizi bekliyor. Abant bölgesine ulaşım özel araçlarla oldukça konforlu. Özel aracınız bulunmadığı takdirde kiralık araç hizmetlerinden yararlanarak bölgeye rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

Uludağ - Bursa

Türkiye’nin en ünlü kayak merkezlerinden biri olan Uludağ kış tatilinin vazgeçilmez adreslerinden biridir. Hem profesyonel kayakçılar hem de yeni başlayanlar için uygun pistlere sahip olan Uludağ, geniş otel seçenekleriyle de konforlu bir tatil sunar. Kış festivalleri, kayak aktiviteleri ve Bursa’nın tarihi zenginlikleriyle dolu bir tatil geçirmek isterseniz Uludağ doğru tercih olacaktır.

Kapadokya – Nevşehir

Kapadokya, her mevsim olduğu gibi kışın da büyüleyici bir atmosfere sahiptir. Karla kaplanmış peri bacaları ve mağara otelleri, kış tatilinize masalsı bir hava katar. Ayrıca kışın balonla yapılan turlar, bu bölgeyi bir başka güzellikte keşfetmek için harika bir fırsat sunar. Kapadokya’da bir hafta sonu kaçamağı yapmak, tarihi ve doğayı bir arada keşfetmek isteyenler için ideal.

Erciyes – Kayseri

Erciyes Dağı, İç Anadolu Bölgesi'nin en önemli kayak merkezlerinden biridir. Kayseri’nin huzurlu ve bölgedeki restoranların leziz yemekleriyle unutulmaz bir tatil deneyimi sunar. Erciyes’te bir yandan kayak yaparken bir yandan da Kayseri’nin ünlü mantısını ve yağlamasını tadabilirsiniz. Erciyes bölgesine hem şehir içi hem de şehir dışı ulaşımda özel araç ile ilerlemekte fayda vardır. Zira bölgeye toplu taşıma araçlarıyla ulaşım bir hayli zor olabilir. Eğer bölgede uzun bir kış tatili planlıyorsanız günlük veya aylık araç kiralama hizmetlerinden yararlanabilirsiniz.

Sapanca – Sakarya

Sapanca, özellikle İstanbul’a yakınlığıyla dikkat çeker. Göl manzarası ile dikkat çeken bölge sakin bir tatil geçirmek isteyenler için mükemmel bir seçenektir. Kış aylarında bölgede göl kenarında yapılacan yürüyüşler çevredeki doğa yürüyüş parkurları ile huzurlu bir atmosfer sunar. Ayrıca, Sapanca’ya yakın olan Kartepe Kayak Merkezi, kış sporları için ideal bir bölge olma özelliği taşır. Bu bölgede konaklayarak hem huzurlu hem de hareketli bir kış tatili yapabilirsiniz.