Türkiye'de, kendi aralarında düğün yapan eşcinsellere hapis cezası geliyor

Türkiye'deki AKP Hükümeti tarafından TBMM'ye sunulan 10. Yargı Paketi ile LGBTİ+ bireylere yönelik kapsamlı hapis cezaları getiriliyor.

NOW TV'den Alican Uludağ’ın özel haberine göre; izinsiz cinsiyet geçiş ameliyatı olanlara ve düğün yapan eşcinsellere hapis cezası geliyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) AKP Grup Başkanlığı’nda halen çalışmaları süren 10’uncu Yargı Paketi’nde LGBTİ+ bireylerin çok sayıda hareketini “suç” haline getiren maddeler bulunuyor.

Habere göre; cinsiyet değiştirme yaşı 18’den 25’e çıkarılacak, kendi aralarında düğün yapan eşcinsellere ve izinsiz cinsiyet değiştirenlere hapis cezası verilecek.