Türkiye'de Kasım ayı enflasyonu açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2023 yılı kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 3,28, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 60,09, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 61,98 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 53,40 olarak gerçekleşti.

Böylece ekimde yüzde 61,36 olan yıllık tüketici enflasyonu kasımda ivmelenerek önceki aya göre hızlanmış oldu.

Gıda enflasyonu aylık bazda yüzde 2,78, yıllık bazda yüzde 67,16 oldu. Çekirdek enflasyon yıllık bazda 69,89, aylık bazda 1,96 seviyesinde gerçekleşti.

Kasım ayı enflasyonu için ortalama tahmin, Reuters anketinde aylık yüzde 3,9, yıllık yüzde 63, AA anketinde ise aylık yüzde 3,68, yıllık yüzde 62,61olmuştu.

Bağımsız akademisyenlerin oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) enflasyonu ise aylık yüzde 5,58, yıllık enflasyonu yüzde 129,27 oldu.

İstanbul Ticaret Odası (İTO), İstanbul’un kasım enflasyonunu aylık yüzde 3,79, yıllık yüzde 73,89 olarak açıklamıştı.

Türk-İş’e göre ağustosta gıda enflasyonu aylık yüzde 2,49, yıllık yüzde yüzde 80,12 olmuştu.

Alt gruplardaki artış

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 37,54 ile konut oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 92,86 ile lokanta ve oteller oldu.

Buna karşılık, 2023 yılı kasım ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 11,17 ile konut oldu. Konut kategorisi, doğalgaz, su, elektrik gibi faturaları da içeriyor.

Konutu yüzde 9,16 ile alkollü içecekler ve tütün; yüzde 3,43 ile haberleşme izledi. Giyim ve ayakkabı kategorisinde Kasım'da aylık negatif enflasyon görüldü.

Kasım'da zam şampiyonu tereyağı

Kasım ayında zam şampiyonu tereyağı oldu. Bu ürünün fiyatları geçen aya göre yüzde 13,63 arttı. Tereyağını yüzde 11,94 artışla 'Konserve edilmiş veya işlenmiş sebze ve sebze içerikli ürünler' ve yüzde 10,3 artışla sigaralar izledi.

Kasımda fiyatı en çok düşen ürün ise aylık yüzde 4,96 düşüş ile taze meyveler oldu. Onu 3,19 aylık düşüşle 'diğer ev aletleri' ve yüzde 2,26 düşüşle küçük ev aletleri izledi.

2023 yılı kasım ayı itibarıyla endekste kapsanan 143 temel başlıktan 23 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 7 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 113 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2023 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 2,53, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 64,09, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 67,27 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 57,56 olarak gerçekleşti.