Türkiye’de "Hekimler göçü" hız kesmiyor

Independent’ten Lale Elmacıoğlu ’nun haberine göre Türkiye’de yurtdışı yolundaki hekim sayısı 2 bine yaklaştı.

TC Sağlık Bakanlığı tarafından geçen ay yürürlüğe sokulan "Beyaz Reform" da hekimlerin yurtdışına gidişlerine engel olamadı.

Kamuya dönüşler artsa da yeni düzenlemeleri yeterli bulmayan pek çok hekim, mesleğini Türkiye dışında sürdürme niyetinden vazgeçmedi.

Eylülde 130'u pratisyen toplam 255 hekim, Türk Tabipleri Birliği'ne başvurup yurtdışında görev yapmak için gerekli "İyi Hal" (Goodstanding) belgesi aldı.

İlk 5 branş: Çocuk sağlığı ve hastalıkları, iç hastalıklar, kadın hastalıkları ve doğum, ortopedi ve travmatoloji, radyoloji

Eylül verilerine göre çocuk sağlığı ve hastalıkları branşı 14 hekimle başı çekerken; onu 10 kişiyle iç hastalıkları takip etti.

Kadın hastalıkları ve doğum ile ortopedi ve travmatoloji branşlarından ise 10'ar hekim iyi hal belgesini aldı.

Beşinci sırada ise 8 hekimle radyoloji bölümü yer buldu.

Sağlık çalışanlarına şiddet, fazla mesai, malpraktis ve daha fazlası

Türkiye’de hekimlerin yurtdışına gidişleri uzun süredir tartışılıyor. Maaşların düşüklüğü sürekli gündeme gelse de doktorların Türkiye'den gidişlerinin ana nedeninin para olmadığı, ülkede sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önüne geçilememesi ve mesleğin eski saygınlığının bulunmaması başlıca sebepler arasında gösteriliyor.

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