Türkiye'de günlük vaka sayısı 30 binden fazla

Türkiye Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'de son 24 saatte koronavirüsün neden olduğu Covid-19 hastalığı sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 182 kişi daha artarak toplamda 13.373'e, hasta sayısı da 6 bin 714 artarak 487 bin 912'ye yükseldi. Bugünkü toplam vaka sayısı ise 30 bin 103 oldu.

Temmuz sonundan bu yana koronavirüs test sonucu pozitif çıkan kişilerin oluşturduğu günlük vaka sayısını değil de semptom gösteren kişilerin sayısını açıklayan Sağlık Bakanlığı, 25 Kasım'dan itibaren toplam vaka sayılarını da açıklamaya başladı. Bu sayı 25 Kasım'da 28 bin 351, 26 Kasım'da ise 29 bin 132 olmuştu.

Perşembe günü Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul, Kocaeli, İzmir ve Bursa'nın üçüncü zirveyi yaşadığını, 15 ilde vaka sayılarındaki artışın yüzde 50 ila 100 arasında arttığını kaydetti.

Bakan, Çin merkezli Sinovac şirketinin ürettiği CoronaVac aşısının 50 milyon dozunu satın almak için anlaşma imzalandığını söyledi.

Sağlık Bakanı Koca, bugün Twitter'dan paylaştığı mesajda, "Sağlık ordumuz ağır yük altında. Her birimiz tedbirlere uymakla mesulüz." dedi.

Yeni kısıtlamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 17 Kasım'da koronavirüse dair yeni önlemler açıkladı.

Tedbirler kapsamında hafta sonları tedarik ve üretim zincirleri aksamayacak şekilde saat 10.00 - 20.00 dışında sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak, ara tatilde olan okullardaki eğitim-öğretim, yıl sonuna kadar online olarak sürdürülecek.

Erdoğan'ın açıkladığı diğer önlemler de şöyle: