Türkiye’de gelen aşılı kişilere PCR Test zorunluluğu devam ediyor

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin en son kararlarına göre “turuncu” ülkeler kategorisinde yer alan Türkiye Cumhuriyeti ve İngiltere’den gelenlere çift aşılı olsalar dahi son 72 saat içinde PCR test zorunluğu devam ediyor.

Son kararlara göre hava ya da deniz yolları ve ada dışından gelerek kara geçiş noktalarını kullanan herkesten adapass.gov.ct.tr adresinden giriş formu doldurması isteniyor.

Ayrıca bu formla birlikte PCR Testi ve Aşı Belgesi bölümüne QR kodların yüklenmesi de talep ediliyor.

Türkiye ve İngiltere'nin de yer aldığı "Turuncu" grup için aşılı ya da hastalığı geçirmiş kişiler dahil son 72 saat negatif PCR sonucu isteniyor.

Bu kişiler "karantinasız" olarak ülkeye giriş yapabiliyor.

Ancak, son 72 saatlik negatif PCR test sonucu ibraz etmemeleri haline bu kişilere girişte PCR ya da antijen test yapılacağı da belirtildi.

"Aşısız" kişilere ise yolculuk öncesi son 72 saati gösteren negatif PCR test sonucu ile ülkeye giriş yaptıktan sonra 5 gün karantina uygulanıyor.

Hava ya da deniz yoluyla sadece Çekya, Almanya, Macaristan, Yeni Zelanda, Polanya, Singapur ve Slovakya'dan gelen kişilere aşılı olmaları halinde hiçbir kısıtlanma uygulanmıyor.

Ada içi geçişler

Kıbrıs içindeki geçişlerde ise uygulama değişmedi, aşılı kişiler herhangi bir test olmadan geçiş yapabiliyor.

Aşısız kişilerden ise 72 saatlik negatif antijen test ya da PCR isteniyor.

Aşısız 18 yaş altı öğrenciler ve Pirgo'da ikamet edenler ise 7 günlük hızlı test ya da hızlı antijen testle geçiş yapabiliyor.

Kararların tümünü görmek için TIKLAYINIZ