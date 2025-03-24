Türkiye'de gazeteciler ve siyasilere ev baskını

Türkiye'de İBB'ye yönelik operasyonların ardından CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Şişli ve Beylikdüzü belediye başkanlarının da olduğu 48 kişi tutuklandı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan protestolar tutuklama kararlarının ardından da devam etti.

Öğrencilerin öncülük ettiği eylemler özellikle üniversite kampüslerinde ve şehir merkezlerinde yoğunlaşırken, bu sabah saatlerinde İstanbul'da çok sayıda kişinin evine polis tarafından baskın düzenlendi. Baskınlarda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Gözaltıların "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu olan 2911 sayılı kanuna aykırı hareket edildiği" gerekçesiyle yapıldığı öğrenildi.

Sol Parti yöneticileri gözaltında

İzmir Barosu eski başkanı Özkan Yücel, Av. Göksel Akbaba, SOL Parti MYK Üyesi Avukat Deniz Demirdöğen, SOL Parti İzmir İl Başkanı ve BirGün yazarı Barış İnce de'nin de İzmir'de gözaltına alındığı öğrenildi.

Öte yandan Cumhuriyet'in edindiği bilgiye göre, Barış İnce'nin eşi Sevil İnce de gözaltına alındı.

Gözaltındaki gazeteciler

DİSK Basın-İş'in bir sonraki açıklamasına göre, bu sabah yapılan operasyonlarda NOW Muhabiri Ali Onur Tosun, foto muhabir Bülent Kılıç, gazeteci Zeynep Kuray, AFP muhabiri Yasin Akgül, gazeteci Hayri Tunç, İBB foto muhabiri Kurtuluş Arı, Sendika.org muhabiri Zişan Gür, eski Cumhuriyet muhabiri Gökhan Kam, İzmir'de foto muhabir Murat Kocabaş ve BirGün yazarı Barış İnce gözaltına alındı.