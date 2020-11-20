Türkiye'de Covid-19'dan en yüksek can kaybı

Türkiye'de Coronavirüs nedeniyle 141 kişi daha hayatını kaybetti, 5 bin 103 yeni hasta (semptom gösteren ve Coronavirüs testi pozitif çıkan kişi) tespit edildi. Böylece toplam ölüm sayısı 12 bin 84'e, hasta sayısı ise 435 bin 273'e yükseldi. 'Vaka' sayısı bilgisi paylaşılmadı. 141 can kaybı, Türkiye'de Coronavirüs nedeniyle ilk ölümün yaşandığı 17 Mart'tan bu yana Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı en yüksek veri oldu.

TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip Coronavirüs'ün (Covid-19) Türkiye'deki güncel durumuna ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın verilerini paylaştı.

Koca, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün tespit edilen 5.103 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 4.000’e yaklaştı. Salgınla mücadelede yeniden kısıtlamalar uygulamak zorunda kaldık. Birlikte tedbirlere uyarsak kendi kısıtlamalarımızı kendimiz koyarsak mücadele daha kolay olacak. Güç verin"