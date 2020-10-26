Türkiye'de Coronavirüs nedeniyle 75 kişi daha hayatını kaybetti, 2198 yeni 'hasta' tespit edildi

Türkiye'de Coronavirüs nedeniyle 75 kişi daha hayatını kaybetti, 2198 yeni hasta (semptom gösteren ve Coronavirüs testi pozitif çıkan kişi) tespit edildi. Böylece toplam ölüm sayısı 9 bin 874'e, hasta sayısı ise 363 bin 999'a yükseldi. 'Vaka' sayısı bilgisi paylaşılmadı.

TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip Coronavirüs'ün (Covid-19) Türkiye'deki güncel durumuna ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın verilerini paylaştı.

Koca, günlük tabloyu açıkladığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün tespit edilen 2.198 yeni hasta var. Ağır ve aktif hasta sayısı artmaya devam ediyor. Salgının bölgesel tırmanışını durdurmak için birlikte mücadele etmek zorundayız. Tedbirden daha güçlü bir silahımız bugün için yok. Salgına karşı organize olalım."