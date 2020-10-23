Türkiye'de Coronavirüs nedeniyle 74 kişi daha hayatını kaybetti, 2165 yeni 'hasta' tespit edildi
Türkiye'de Coronavirüs nedeniyle 74 kişi daha hayatını kaybetti, 2165 yeni hasta (semptom gösteren ve Coronavirüs testi pozitif çıkan kişi) tespit edildi.
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Türkiye'de Coronavirüs nedeniyle 74 kişi daha hayatını kaybetti, 2165 yeni hasta (semptom gösteren ve Coronavirüs testi pozitif çıkan kişi) tespit edildi. Böylece toplam ölüm sayısı 9 bin 658'e, hasta sayısı ise 357 bin 693'e yükseldi. 'Vaka' sayısı bilgisi paylaşılmadı.
TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip Coronavirüs'ün (Covid-19) Türkiye'deki güncel durumuna ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın verilerini paylaştı.
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