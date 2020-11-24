Türkiye'de Coronavirüs: En yüksek günlük can kaybı açıklandı, 'hasta' sayısı 7 bini geçti

Türkiye'de Coronavirüs nedeniyle 161 kişi daha hayatını kaybetti, 7 bin 381 yeni hasta (semptom gösteren ve Coronavirüs testi pozitif çıkan kişi) tespit edildi. Böylece toplam ölüm sayısı 12 bin 672'ye, hasta sayısı ise 460 bin 916'ya yükseldi. 'Vaka' sayısı bilgisi paylaşılmadı. 161 can kaybı, Türkiye'de Coronavirüs nedeniyle ilk ölümün yaşandığı 17 Mart'tan bu yana Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı en yüksek veri oldu.

TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip Coronavirüs'ün (Covid-19) Türkiye'deki güncel durumuna ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın verilerini paylaştı.

Koca, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün tespit edilen 7.381 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 4.543’e ulaştı. Salgının seyrini değiştirmek elimizde. Aldığımız tedbir ve kısıtlamaların daha iyi ve hızlı netice vermesi için desteğiniz şart. Zorunlu olmadıkça kalabalıklardan uzak durun."