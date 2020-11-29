Türkiye'de Coronavirüs: En yüksek günlük can kaybı açıklandı

Türkiye'de Coronavirüs nedeniyle 185 kişi daha hayatını kaybetti, 6 bin 439 hasta dahil olmak üzere 29 bin 281 bin yeni 'vaka' tespit edildi. Böylece toplam ölüm sayısı 13 bin 558'e, hasta sayısı ise 494 bin 351'e yükselirken, toplam vaka sayısı henüz bilinmiyor. Öte yandan 185 ölüm, Türkiye'de Coronavirüs nedeniyle ilk ölümün yaşandığı 17 Mart'tan bu yana Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı en yüksek veri oldu.

TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip Coronavirüs'ün (Covid-19) Türkiye'deki güncel durumuna ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın verilerini paylaştı.

Koca, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Bugün 6.439 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısı artmaya devam ediyor. Bu yükü başarıyla göğüsleyen sağlık çalışanlarımıza destek olun. Tedbirlere daha sıkı uyarak mücadeleye güç katın. http://covid19.saglik.gov.tr