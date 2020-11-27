Türkiye'de Coronavirüs: En yüksek can kaybı açıklandı, 29 bin 845 yeni vaka tespit edildi

Türkiye'de Coronavirüs nedeniyle 177 kişi daha hayatını kaybetti, 6 bin 592 hasta dahil olmak üzere 29 bin 845 yeni 'vaka' tespit edildi. Böylece toplam ölüm sayısı 13 bin 191'e, hasta sayısı ise 481 bin 198'e yükselirken, toplam vaka sayısı henüz bilinmiyor. Öte yandan 177 ölüm, Türkiye'de Coronavirüs nedeniyle ilk ölümün yaşandığı 17 Mart'tan bu yana Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı en yüksek veri oldu.

TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip Coronavirüs'ün (Covid-19) Türkiye'deki güncel durumuna ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın verilerini paylaştı.

Koca, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün tespit edilen 6.592 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 5.000’e yaklaştı. Kayıplarımız artıyor. Tedbirlere sıkı uyarsak kısıtlama olmadan da mücadele edebiliriz. Yoksa kısıtlamalar kaçınılmaz olur. En güvenli yer evimizdir."