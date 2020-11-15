Türkiye'de Coronavirüs: 89 kişi daha hayatını kaybetti, 3223 yeni 'hasta' tespit edildi

Türkiye'de Coronavirüs nedeniyle 89 kişi daha hayatını kaybetti, 3 bin 223 yeni hasta (semptom gösteren ve Coronavirüs testi pozitif çıkan kişi) tespit edildi. Böylece toplam ölüm sayısı 11 bin 507'ye, hasta sayısı ise 414 bin 278'e yükseldi. 'Vaka' sayısı bilgisi paylaşılmadı.

TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip Coronavirüs'ün (Covid-19) Türkiye'deki güncel durumuna ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın verilerini paylaştı.

Koca, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün tespit edilen 3.223 yeni hastamız var. Kayıplarımız günlük 100'e yakın. Sağlık çalışanlarımızın gücünün de sağlık alt yapılarının da kapasitesinin bir sınırı var. Tedbirlere uyarak mücadeleye güç verin."