Türkiye'de Coronavirüs: 83 kişi daha hayatını kaybetti, 2436 yeni 'hasta' tespit edildi

Türkiye'de Coronavirüs nedeniyle 83 kişi daha hayatını kaybetti, 2436 yeni hasta (semptom gösteren ve Coronavirüs testi pozitif çıkan kişi) tespit edildi. Böylece toplam ölüm sayısı 10 bin 722'ye, hasta sayısı ise 389 bin 256'ya yükseldi. 'Vaka' sayısı bilgisi paylaşılmadı.

TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip Coronavirüs'ün (Covid-19) Türkiye'deki güncel durumuna ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın verilerini paylaştı.

Koca, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün tespit edilen 2.436 hastamız var. Ağır hasta sayımız artıyor. Sağlık hizmetinde bir güçlük yaşamamak için sağlık çalışanlarımıza dinlenecek zaman tanımalıyız. Bu ancak tedbirlere birlikte uymakla mümkün. Maske takın. Mesafenizi koruyun."