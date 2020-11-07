Türkiye'de Coronavirüs: 81 kişi daha hayatını kaybetti, 2483 yeni 'hasta' tespit edildi

Türkiye'de Coronavirüs nedeniyle 81 kişi daha hayatını kaybetti, 2483 yeni hasta (semptom gösteren ve Coronavirüs testi pozitif çıkan kişi) tespit edildi. Böylece toplam ölüm sayısı 10 bin 803'e, hasta sayısı ise 391 bin 739'a yükseldi. 'Vaka' sayısı bilgisi paylaşılmadı.

TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip Coronavirüs'ün (Covid-19) Türkiye'deki güncel durumuna ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın verilerini paylaştı.

Koca, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün tespit edilen 2.483 yeni hastamız var. Hasta sayımız da, ağır hasta sayımız da artıyor. Güvenli aşı uygulamasına kadar hep birlikte tedbirlere uymak zorundayız. Zorunlu olmadıkça kalabalık ortamlardan uzak durun. Maske takın. Virüs yükünü azaltın."