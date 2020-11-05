Türkiye'de Coronavirüs: 81 kişi daha hayatını kaybetti, 2311 yeni 'hasta' tespit edildi

Türkiye'de Coronavirüs nedeniyle 81 kişi daha hayatını kaybetti, 2311 yeni hasta (semptom gösteren ve Coronavirüs testi pozitif çıkan kişi) tespit edildi. Böylece toplam ölüm sayısı 10 bin 639'a, hasta sayısı ise 386 bin 820'ye yükseldi. 'Vaka' sayısı bilgisi paylaşılmadı.

TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip Coronavirüs'ün (Covid-19) Türkiye'deki güncel durumuna ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın verilerini paylaştı.

Koca, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün tespit edilen 2.311 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız dünden 100 fazla. Bu artışa engel olmak zorundayız. Hastalığa yakalanmayı göze alacak kadar mecbur olmadıkça temas ve hareketlilikten uzak durun. Hijyene önem verin. Maske kullanın."