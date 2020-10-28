Türkiye'de Coronavirüs: 77 kişi daha hayatını kaybetti, 2305 yeni 'hasta' tespit edildi

Türkiye'de Coronavirüs nedeniyle 77 kişi daha hayatını kaybetti, 2305 yeni hasta (semptom gösteren ve Coronavirüs testi pozitif çıkan kişi) tespit edildi. Böylece toplam ölüm sayısı 10 bin 27'ye, hasta sayısı ise 368 bin 513e yükseldi. 'Vaka' sayısı bilgisi paylaşılmadı.

TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip Coronavirüs'ün (Covid-19) Türkiye'deki güncel durumuna ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın verilerini paylaştı.