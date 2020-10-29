Türkiye'de Coronavirüs: 72 kişi daha hayatını kaybetti, 2319 yeni 'hasta' tespit edildi

Türkiye'de Coronavirüs nedeniyle 72 kişi daha hayatını kaybetti, 2319 yeni hasta (semptom gösteren ve Coronavirüs testi pozitif çıkan kişi) tespit edildi. Böylece toplam ölüm sayısı 10 bin 99'a, hasta sayısı ise 370 bin 832'ye yükseldi. 'Vaka' sayısı bilgisi paylaşılmadı.

TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip Coronavirüs'ün (Covid-19) Türkiye'deki güncel durumuna ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın verilerini paylaştı.

Koca, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün tespit edilen 2.319 hastamız var. Ağır hasta sayısı 1.916’ya ulaştı. Salgının mevcut durumu bizi hayatımızı yavaşlatmaya zorluyor. Teması üçte birine indirmek zorundayız. Birlikte mücadele edecek ve virüsü yeneceğiz. Güç verin, destek olun."