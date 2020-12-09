Türkiye'de Coronavirüs: 31 bin 712 yeni 'vaka' tespit edildi

Türkiye'de Coronavirüs nedeniyle 217 kişi daha hayatını kaybetti, 6 bin 213 yeni hasta dahil olmak üzere 31 bin 712 yeni 'vaka' tespit edildi. Böylece toplam ölüm sayısı 15 bin 531'e, hasta sayısı ise 558 bin 517'ye yükselirken, toplam vaka sayısı henüz bilinmiyor.

Öte yandan 217 ölüm, Türkiye'de Coronavirüs nedeniyle ilk ölümün yaşandığı 17 Mart'tan bu yana Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı en yüksek veri oldu.

TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip Coronavirüs'ün (Covid-19) Türkiye'deki güncel durumuna ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın verilerini paylaştı.