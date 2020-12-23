Türkiye'de Coronavirüs: 259 kişi daha hayatını kaybetti; 19 bin 650 yeni 'vaka' tespit edildi

Türkiye'de Coronavirüs nedeniyle 259 kişi daha hayatını kaybetti, 3 bin 192 yeni hasta dahil olmak üzere 19 bin 650 yeni 'vaka' tespit edildi. Böylece toplam ölüm sayısı 18 bin 861'e, vaka sayısı ise 2 milyon 82 bin 610'a yükseldi. Öte yandan 259 ölüm, Türkiye'de Coronavirüs nedeniyle ilk ölümün yaşandığı 17 Mart'tan bu yana Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı en yüksek veri oldu.

TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip Coronavirüs'ün (Covid-19) Türkiye'deki güncel durumuna ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın verilerini paylaştı.

Koca, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün tespit edilen 3.192 hastamız var. Aktif vaka sayısındaki düşüş sevindirici. Yeni vaka sayısını da kısıtlamalara ve tedbirlere uyumla azaltacağız. Bu dönemde ev içi bulaşmaları engellemek son derece önemli. Tehdit neredeyse tedbir oraya odaklanmalı."