Türkiye'de Coronavirüs: 257 kişi daha hayatını kaybetti; 15 bin 197 yeni 'vaka' tespit edildi

Türkiye'de Coronavirüs nedeniyle 257 kişi daha hayatını kaybetti, 2 bin 816 yeni hasta dahil olmak üzere 15 bin 197 yeni 'vaka' tespit edildi. Böylece toplam ölüm sayısı 20 bin 135'e, vaka sayısı ise 2 milyon 162 bin 775'e yükseldi.

TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip Coronavirüs'ün (Covid-19) Türkiye'deki güncel durumuna ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın verilerini paylaştı.

Koca, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün tespit edilen 2.816 yeni hastamız var. Aktif vaka sayısı düşmeye devam ediyor. Elde ettiğimiz kazanımları muhafaza edebilmek ve salgınla mücadele edebilmek için tedbir ve kısıtlamalara tam uyum şart. Birlikte üstesinden geleceğiz."