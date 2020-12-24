Türkiye'de Coronavirüs: 254 kişi daha hayatını kaybetti; 18 bin 102 yeni 'vaka' tespit edildi

Türkiye'de Coronavirüs nedeniyle 254 kişi daha hayatını kaybetti, 3 bin 218 yeni hasta dahil olmak üzere 18 bin 102 yeni 'vaka' tespit edildi. Böylece toplam ölüm sayısı 19 bin 115'e, vaka sayısı ise 2 milyon 100 bin 712'ye yükseldi.

TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip Coronavirüs'ün (Covid-19) Türkiye'deki güncel durumuna ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın verilerini paylaştı.

"Bugün tespit edilen 3.218 yeni hastamız var. Aktif vaka sayısındaki düşüş devam ediyor. Aşının etkili olacağı müjdesini aldık. Şimdi aşılanıp etkisini görene kadar kendimizi daha iyi koruma zamanı. Güzel günlere tedbirle hazırlanalım"