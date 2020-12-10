Türkiye'de Coronavirüs: 220 kişi daha hayatını kaybetti; 30 bin 424 yeni 'vaka' tespit edildi

Türkiye'de Coronavirüs nedeniyle 220 kişi daha hayatını kaybetti, 5 bin 918 yeni hasta dahil olmak üzere 30 bin 424 yeni 'vaka' tespit edildi. Böylece toplam ölüm sayısı 15 bin 751'e, hasta sayısı ise 564 bin 435'e yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklanacağını söylediği toplam vaka sayısı bugün de tabloda yer almadı. Öte yandan 220 ölüm, Türkiye'de Coronavirüs nedeniyle ilk ölümün yaşandığı 17 Mart'tan bu yana Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı en yüksek veri oldu.

TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip Coronavirüs'ün (Covid-19) Türkiye'deki güncel durumuna ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın verilerini paylaştı.

Koca, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün tespit edilen 5918 hasta var. Alınan tedbirlerin etkisini hissetmeye başladık. Ağır hasta sayısı artış hızında azalma devam ediyor. Kısıtlamalarla elde edilen kazanımları kişisel tedbirlerle destekleyerek başarılı olacağız. Birlikte mücadele edelim."