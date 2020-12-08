Türkiye'de Coronavirüs: 211 kişi daha hayatını kaybetti; 33 bin 198 yeni 'vaka' tespit edildi

Türkiye'de Coronavirüs nedeniyle 211 kişi daha hayatını kaybetti, 6 bin 593 yeni hasta dahil olmak üzere 33 bin 198 yeni 'vaka' tespit edildi. Böylece toplam ölüm sayısı 15 bin 314'e, hasta sayısı ise 552 bin 304'e yükselirken, toplam vaka sayısı henüz bilinmiyor. Öte yandan 211 ölüm, Türkiye'de Coronavirüs nedeniyle ilk ölümün yaşandığı 17 Mart'tan bu yana Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı en yüksek veri oldu.

TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip Coronavirüs'ün (Covid-19) Türkiye'deki güncel durumuna ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın verilerini paylaştı.

Koca, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün tespit edilen 6.593 yeni hastamız var. Günlük test sayısında 200.000’e toplamda ise 20.000.000’a ulaştık. Ağır hasta sayımız artış hızı azalsa da 6.000’e yaklaştı. Kalabalıklardan uzak durmalı ve kendi kısıtlamalarımızı kendimiz uygulamalıyız."