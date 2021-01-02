Türkiye'de Coronavirüs: 202 kişi daha hayatını kaybetti, 11 bin 180 yeni 'vaka' tespit edildi

Türkiye'de Coronavirüs nedeniyle 202 kişi daha hayatını kaybetti, 1713 yeni hasta dahil olmak üzere 11 bin 180 yeni 'vaka' tespit edildi. Böylece toplam ölüm sayısı 21 bin 295'e, vaka sayısı ise 2 milyon 232 bin 35'e yükseldi.

TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip Coronavirüs'ün (Covid-19) Türkiye'deki güncel durumuna ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın verilerini paylaştı.

"Bugün tespit edilen 1.713 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımızdaki düşüş devam ediyor. Kayıplarımızın daha da azalması en büyük beklentimiz. Aşılama programından başarıyla netice alana kadar tedbirlere ısrarla uymalıyız. Birlikte hareket edersek güçlüyüz."