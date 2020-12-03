Türkiye'de Coronavirüs: 187 kişi daha hayatını kaybetti, 32 bin 381 yeni vaka tespit edildi

Türkiye'de Coronavirüs nedeniyle 187 kişi daha hayatını kaybetti, 6 bin 511 yeni hasta dahil olmak üzere 32 bin 381 yeni 'vaka' tespit edildi. Böylece toplam ölüm sayısı 14 bin 316'ya, hasta sayısı ise 520 bin 167'ye yükselirken, toplam vaka sayısı henüz bilinmiyor.

TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip Coronavirüs'ün (Covid-19) Türkiye'deki güncel durumuna ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın verilerini paylaştı.

Koca, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün tespit edilen 6.511 yeni hastamız var. Hasta sayımızı azaltmak zorundayız. Kapalı ve kalabalık ortamlar virüsün en kolay bulaştığı ortamlardır. Kış aylarını kalabalık ve kapalı ortamlardan uzak durarak geçirmeliyiz. Mücadele evde kalarak da mümkün."