Türkiye'de Coronavirüs: 174 kişi daha hayatını kaybetti, 29 bin 132 yeni tanı kondu

Türkiye'de Coronavirüs nedeniyle 174 kişi daha hayatını kaybetti, 6 bin 876'sı hasta dahil olmak üzere 29 bin 132 yeni 'vaka' tespit edildi. Böylece toplam ölüm sayısı 13 bin 14'e, hasta sayısı ise 474 bin 606'ya yükselirken, toplam vaka sayısı henüz bilinmiyor. Öte yandan 174 ölüm, Türkiye'de Coronavirüs nedeniyle ilk ölümün yaşandığı 17 Mart'tan bu yana Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı en yüksek veri oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip Coronavirüs'ün (Covid-19) Türkiye'deki güncel durumuna ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın verilerini paylaştı.

Koca, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün tespit edilen 6.876 yeni hastamız var. Aktif hasta sayımız artıyor. Salgının seyri kadar bizim tedbirlere uyumumuz da kısıtlamalar konusunda belirleyici olacak. Tedbirlere uyarsak kısıtlamalara gerek kalmaz. Birlikte mücadele edersek başarabiliriz."