Türkiye'de Coronavirüs: 173 kişi daha hayatını kaybetti, 9 bin 554 yeni 'vaka' tespit edildi

Türkiye'de Coronavirüs nedeniyle 173 kişi daha hayatını kaybetti, 971 yeni hasta dahil olmak üzere 9 bin 554 yeni 'vaka' tespit edildi. Böylece toplam ölüm sayısı 23 bin 325'e, vaka sayısı ise 2 milyon 355 bin 839'a yükseldi.