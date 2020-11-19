Türkiye'de Coronavirüs: 123 kişi daha hayatını kaybetti, 4542 yeni 'hasta' tespit edildi

Türkiye'de Coronavirüs nedeniyle 123 kişi daha hayatını kaybetti, 4 bin 542 yeni hasta (semptom gösteren ve Coronavirüs testi pozitif çıkan kişi) tespit edildi. Böylece toplam ölüm sayısı 11 bin 943'e, hasta sayısı ise 430 bin 170'e yükseldi. 'Vaka' sayısı bilgisi paylaşılmadı.

TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip Coronavirüs'ün (Covid-19) Türkiye'deki güncel durumuna ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın verilerini paylaştı.

Koca, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün tespit edilen 4.542 hastamız var. Ağır hasta sayımız 3.850’ye ulaştı. Tedbirleri kendimiz alırsak, zorunlu kısıtlamalara mecbur kalmayız. Salgının seyrini lehimize çeviremezsek hayatımızın her alanında zorunlu tedbirler olabilir. Mücadeleye katılın."