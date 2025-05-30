“Türkiye’de 600 bin TL karşılığında anlaştım, evi kurşunladım”

Alsancak’ta 23 Mayıs tarihinde meydana gelen “ev kurşunlama” olayıyla ilgili tutuklanan E.B. isimli zanlı yeniden mahkemeye çıkarıldı, “Türkiye’de 600 bin TL karşılığında, ‘soyadlarını’ bilmediği iki kişiyle anlaşarak evi kurşunladığını” açıkladı.

Öte yandan olayla ilgili soruşturma kapsamında, zanlıyı Girne’den Lefkoşa’ya taşıyan taksici, “Kıbrıs’ın güneyine kaçmasına yardımcı olduğu” iddiasıyla tutuklandı.

Girne Kaza Mahkemesinde gerçekleştirilen duruşmada olayın detaylarını aktaran polis, zanlının “Kanunsuz Ateşli Silah” ve “Patlayıcı Madde Taşıma –Tasarruf”, ayrıca “Meskûn Mahalde Ateş Açma” suçlarından tutuklandığını söyledi.

Polis, E.B. isimli zanlının 23 Mayıs 2025 tarihinde saat 11. 30 sıralarında Alsancak’ta bulunan Zeytinlik Sokaktaki bir evin bahçe duvarına, tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu 9 mm çapındaki tabanca ile eve doğru 3 el ateş ettiğini söyledi.

Polis, olayda yaralanma olmadığını, zanlının ise kayıplara karıştığını belirtti.

Polis, olay mahallinde 2 adet 9 mm boş kovan, 2 adet mermi çekirdeği ile kaçış güzergahı üzerinde yol kenarında olayda kullanılan Spaıngfıeld marka 1 adet 9 mm çapındaki tabanca ve içerisinde 5 adet canlı mermi bulunarak emare olarak alındığını kaydetti.

Polis, yapılan soruşturma sonucu zanlının aynı gün askeri yasak bölgeyi ihlal ederek Lefkoşa’da bulunan Yiğitler Burcu parkından Kıbrıs’ın güneyine geçiş yaptığının belirlendiğini açıkladı.

Polis, zanlının 28 Mayıs tarihinde Ledra Palace geçiş noktasından alınarak mahkeme emri gereği tutuklandığını belirtti.

Polis, zanlının 29 Mayıs’ta mahkemeye çıkarılarak, bir gün süreyle tutukluluk alındığını anımsattı.

Zanlının suçunu kabul edip, itiraflarda bulunduğunu söyleyen polis, Türkiye’de adını bildiği ama soyadlarını bilmediği 2 kişiyle 600 bin TL karşılığında silahlı saldırı gerçekleştirdiğini söylediğini aktardı.

Polis, zanlının kendisine yardım eden şahsı itiraf etmesi üzerine, G.İ. isimli şahıs da tutuklandı.

Polis, G.İ.’nin, zanlıyı taksisiyle olay yerinden alıp, Girne’den Lefkoşa’ya götürüp, kaçak yolardan Kıbrıs’ın güneyine geçmesini sağladığını iddia etti. Soruşturmanın devam ettiğini, alınacak ifadeler olduğunu, emare alınan silahın balistik incelemesinin yapılacağını kaydeden polis, zanlının 5 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Evren Mürsel, zanlının 5 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

Taksici teminatla serbest

Bu arada Lefkoşa’da askeri mahkemeye çıkarılan zanlı G.İ., ise yurt dışına çıkış yasağı, haftada bir gün ıspat-ı vücut yapma ve iki kefilin 500’er bin TL kefalet senedi imzalaması şartlarıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.