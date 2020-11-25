Türkiye’de 28 bin 351 pozitif vaka tespit edildi

Türkiye'de son 24 saatte 164 bin 547 COVID-19 testi yapıldı, 6 bin 814 kişiye hastalık tanısı konuldu, 168 kişi hayatını kaybetti.

Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunan TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 25 Kasım 2020 vaka sayısını da açıkladı. Koca, 24 saatte 28 bin 351 yeni vaka olduğunu söyledi.