Türkiye medyasında “yanlış harita” skandalı!

‘Mavi Vatan Doktrini’nin mimarlarından Cihat Yaycı’nın katıldığı televizyon programında kullanılan Kıbrıs haritasında yapılan büyük hata tepki çekti. Lefkoşa ve Güzelyurt’un yok sayıldığı, Mağusa ve Girne’nin’nın ise yanlış yerde gösterildiği harita, Türkiye medyasındaki Kıbrıs bilgisizliğini bir kez daha ortaya koydu.

Programda ekrana yansıtılan Kıbrıs haritasında, Güzelyurt ve Lefkoşa tamamen yok sayıldı. Ayrıca, Mağusa ise gerçek konumunun çok dışında, Tatlısu bölgesinde gösterildi. Aynı sıkıntı Girne’de de yaşandı, Girne ilçesi de Kayalar bölgesinde gösterildi.

Haritada Yeşil Hat’ın da doğru çizilmemesi de dikkat çekti. Erenköy ve Akıncılar, çizilen yanlış çizgiler sebebiyle Kıbrıs’ın güneyinde gözüküyor.

Bu yaşananların ardından Türkiye kamuoyunun Kıbrıs hakkındaki “bilgisizliği” bir kez daha gözler önüne serilmiş oldu.