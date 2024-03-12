Türkiye mahkum edildi!

Vicdani retçi Murat Kanatlı’nın, seferberliğe gitmeyi reddetmesi sonucu hapse gönderilmesiyle alakalı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde Türkiye’ye karşı açtığı davada karar açıklandı.

AİHM, Kanatlı’nın, “düşünce ve vicdan özgürlüğünün ihlal edildiğine” karar vererek Türkiye’yi 9 bin Euro para cezasına mahkum etti.

Vicdani reddini açıklayarak 2009 yılından itibaren seferberliğe gitmeyi reddeden Murat Kanatlı, Askeri Mahkeme’de görülen dava sonucu 10 gün süreyle hapse mahkum edilmişti.

Kanatlı, Avukatı Öncel Polili aracılığı ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmenin (AİHS) 9. maddesi “düşünce ve vicdan özgürlüğü”, ihlal edildiği belirtilerek 2015’te Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) başvurmuştu.

Kıbrıs'ta Vicdani Ret İnisiyatifi, karara ilişkin bugün saat 18.00’de BASIN-SEN lokalinde bir basın toplantısı düzenleneceğini duyurdu.

Kıbrıs’ın kuzeyinin daha önceki AİHM kararlarında “Türkiye’nin yerel alt yönetimi” olduğu kabul edildiğinden, Murat Kanatlı davanın Türkiye’ye karşı 6 Nisan 2015 tarihinde açılması için başvurmuştu.