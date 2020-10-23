Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, devir teslim töreninde yaptığı konuşmada 4. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ta teşekkür etti.

Tatar “Kardeş Türkiye ile uyum içinde hareket edeceğiz” dedi. Halkın halka açık olacağını anlatan Tatar, KKTC’nin Doğu Akdeniz’deki gelişmelerle öneminin arttığını söyledi.

Tatar, “Kimse bizi devletimizi kurduk diye cezalandıramaz. Ambargoları kaldırmak başlıca hedefimiz olacak” diyerek Kıbrıslı Rumların Kıbrıslı Türkleri eşit hak sahibi olarak görmediğini iddia etti.

Müzakerelerde sonuç alınmamasının sorumlusunun Kıbrıs Türk tarafı olmadığını kaydeden Tatar, buna son örnek olarak Crans Montana sürecini gösterdi.

Tatar, “Kıbrıs sorununun bir neticeye bağlanmasından yanayız. İki devlet temelinde işbirliğini bir gereklilik olarak görüyoruz. BM Genel Sekreteri’ne görüşlerimi ileteceğim. 5’li konferansa iki devletlilik konusunun masaya gelmesi açısından sıcak bakıyorum” dedi.

“Eğer Anastasiadis iyi niyetle gelirse, olumlu sonuçlar alınmaması için bir neden yoktur” diyen Tatar, hidrokarbon testinin Kıbrıs Rum tarafı için samimiyet testi olduğunu ifade etti.