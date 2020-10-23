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Ersin Tatar, resmen Cumhurbaşkanı

Ersin Tatar, resmen Cumhurbaşkanı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı’nda bir dönem kapandı, yeni bir dönem başladı. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, görevi 4. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’dan devraldı...

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı’nda bir dönem kapandı, yeni bir dönem başladı. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, görevi 4. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’dan devraldı.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda düzenlenen törene üst düzey yetkililer katıldı.

 

Tatar: "Türkiye ile uyum içinde hareket edeceğiz"

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, devir teslim töreninde yaptığı konuşmada 4. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ta teşekkür etti.

Tatar “Kardeş Türkiye ile uyum içinde hareket edeceğiz” dedi. Halkın halka açık olacağını anlatan Tatar, KKTC’nin Doğu Akdeniz’deki gelişmelerle öneminin arttığını söyledi.

Akıncı: “Gönül huzuru ile ayrılıyorum”

Cumhurbaşkanlığı devir teslim töreninde “veda konuşması” yapan 4. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı “Buradan kendi açımdan gönül huzuru ile ayrılıyorum. Buradan nasıl ayrılmakta olduğum herkesçe bilinmektedir. Seçim süreci gözler önünde yaşanmış ve tarihe not düşmüştür” dedi.

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15.00’te mecliste ant içti

Geçtiğimiz pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi’nde saat 15.00’te düzenlene  özel oturumda ant içerek görevine başladı.

Ant içme töreninde; Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, 2.Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, 3.Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, KTBK Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, GKK Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Başsavcı Sarper Altıncık, Sayıştay Başkanı Osman Korahan,  Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanı Kamil Kayral, Ombudsman Emine Dizdarlı, Ersin Tatar’ın babası Rüstem Tatar, eşi Sibel Tatar ve kızları da hazır bulundu.

Ant içme töreni için Meclise gelen Tatar’ı Meclis kapısında Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay karşıladı.

Cumhurbaşkanı Tatar’ın askeri kıtayı selamlamasının ardından Meclis Başkanı Uluçay ile Şeref salonunda bir süre görüştüler.

Ardından saat 15.00’te Meclis Genel Kurulu, ant içme töreni için Teberrüken Uluçay başkanlığında olağanüstü toplandı.

Cumhurbaşkanı Tatar’ın andı okumasını Genel Kurul’da bulunanlar ayakta dinledi. Andın okunmasının ardından Genel Kurul salonunda İstiklal Marşı okundu, bu arada 101 pare top atışı yapıldı ve Meclis Bahçesindeki bayrağa CB forsu asıldı.

Ardından Meclis oturumu kapandı. Meclis Genel Kurulu bir sonraki birleşimini 26 Ekim Pazartesi günü yapacak.

Cumhurbaşkanı Tatar daha sonra saat 15.30’da Lefkoşa Atatürk Anıtı’na, saat 16.00’da Dr. Fazıl Küçük Anıt Kabri’ne, saat 16.30’da Rauf Raif Denktaş Anıt Kabri’ne çelenk sundu.

Tatar, saat 17.00’de Cumhurbaşkanlığı’nda görevini 4. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’dan devralacak.

Toplumcu Demokrasi Partisi, seçime ilişkin müdahaleleri kabullenmelerinin ve saygı duymalarının mümkün olmadığı iddiası ile Meclis'te düzenlenen yemin törenine katılmadığını açıkladı. CTP'den ise sadece Genel Başkan Erhürman ile Grup Başkan vekili Asım Akansoy'un salonda olduğu görüldü. Milletvekili Serdar Denktaş'ın da yemin töreninde olmadığı belirtildi.

 

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