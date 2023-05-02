Türkiye Diyanet Haspolat’ta 3 milyon Euro’ya 5 daire satın aldı

Türkiye Diyanet Vakfı, “3 milyon Euro” karşılığında, Haspolat’ta toplamda 5 apartman dairesi satın aldı.

Konuyla ilgili Resmi Gazete’de yer alan bilgilere göre vakıf, Hala Sultan Camii’nde görevli kişilerin lojman ihtiyaçlarını karşılamak adına söz konusu apartman dairelerini satın almak için “Taşınmaz Mal Edinme ve Uzun Vadeli Kiralama (Yabancılar) Yasası” kapsamında talepte bulundu.

Vakfın talebi doğrultusunda Bakanlar Kurulu, toplam 5 dairenin satılmasına onay verdi.