Türkiye Cumhuriyeti’nden Kayıp Şahıslar Komitesi’ne 100 bin dolar bağış

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kayıp Şahıslar Komitesi Kıbrıslı Türk Üyesi Hakkı Müftüzade’yi kabul ederek, Türkiye’nin Komite’nin çalışmalarına sağladığı 100 bin dolarlık destek çekini verdi.

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri kabulde, Kayıp Şahıslar Komitesi’nin, 1963-1974 yılları arasında Ada’da yaşanan olaylarda kayıp olan, mezarları bulunamayan kişilerin naaşlarının bulunmasında, kimliklendirilmesinde ve ailelerine teslim edilmesinde çok önemli bir görevi yerine getirdiğini belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti’nin, Kayıp Şahıslar Komitesi çalışmalarına katkı amacıyla 2006 yılından bu yana düzenli olarak yaptığı katkının çekini Kayıp Şahıslar Komitesi Kıbrıslı Türk Üyesi Hakkı Müftüzade’ye vereceğini kaydeden Başçeri, Ada’da yaşanan insanlık dışı olaylarda kayıp olan Kıbrıslı Türk ve Rum kayıpların tespiti amacı ile Komite’nin yürüttüğü çalışmaların önemine işaret etti.

Büyükelçi Başçeri, Kayıp Şahıslar Komitesi’nin çalışmalarının, kayıpların bulunup ailelerine teslim edilmesi ile ailelerin gönüllerindeki acının bir nebze olsun kapatılmasına yardımcı olduğuna inanç belirtti.

“2006 yılından bu yana düzenli olarak Kayıp Şahıslar Komitesi’ne katkıda bulunuyoruz.. Bu katkımız yaklaşık 1 milyon EURO’yu aştı. Kayıp Şahıslar Komitesi’nin çalışmalarına katkı veren ilk üç donörden birisiyiz. Bu yıl da Türkiye Cumhuriyeti’nin Kayıp Şahıslar Komitesi’nin çalışmalarına 100 bin ABD doları katkısı olacak” diyen Büyükelçi Başçeri, Kayıp Şahıslar Komitesi’ne çalışmalarında başarılar diledi.

Kayıp Şahıslar Komitesi Kıbrıslı Türk Üyesi Hakkı Müftüzade de, Türkiye Cumhuriyeti’nin her zaman olduğu gibi anlamlı katkıda bulunduğunu belirterek, teşekkür etti.

Müftüzade, Kayıp Şahıslar Komitesi’nin 2 toplumlu, uluslararası bir hüviyete sahip bir kurum olduğunu kaydetti.

Yapılan katkının sadece kayıp şahıs çalışmalarına değil, iki toplum arasındaki güvensizliği de tamir etmeye yardımcı olduğunu belirten Müftüzade, konunun hassas, insancıl ve kutsal bir konu olduğunu vurguladı.

Müftüzade, Türkiye Cumhuriyeti’nin katkıları ile daha fazla mesafe kat edileceğine inanç belirtti.