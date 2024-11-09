“Türkiye 60 milyon Dolarlık borcu sildi, Kırgızistan da Tatar’ı davet etti”

İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Kırgızistan’ın 60 milyon Dolar’a yakın borcunun Türkiye tarafından silinmesi karşılığında Ersin Tatar’ın Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 11'inci Zirvesi’ne “Gözlemci Üye” sıfatıyla davet edildiğini iddia etti.

Mert Özdağ ve Ertuğrul Senova’nın Kanal SİM’de hazırlayıp sunduğu “Haber Toplantısı” programına görüntülü bağlanan İkinci Cumhurbaşkanı Talat, “Bu borç, bir kalemde silindi; bunun karşılığında, çok fazla diplomatik temas oldu. Biz bunu yapacağız ama siz de bunu yapın gibi bir talep gittiğinden eminim” dedi.

Talat, “geçmişte ilişkilerin nasıl yürüdüğünü bilen birisi olduğunu, bu tür toplantılarda bulunduğunu, bu nedenle iddiasından emin olduğunu” ifade etti.

“Türkiye borcu sildi, Kırgızistan da Tatar’ı davet etti”

Talat, “Sayın Tatar Kırgızistan’a nasıl gitti, nasıl oldu da böyle bir davet yapıldı, onu da anladık” diyerek, “Türkiye, Kırgızistan’ın borcunu bağışladı ama karşılığında KKTC Cumhurbaşkanı’nın da zirveye gelmesi yönünde talepte bulundu. Tatar’ın gidişi, büyük ihtimalle bu şekilde gerçekleşti” dedi.

Talat, “Mesela Özbekistan, hatta Türkmenistan KKTC’yi herhangi bir toplantıya çağırmadı, çağırmaz da… Ama Kırgızistan çağırdı. Çünkü Türkiye’ye 60 milyon Dolar’a yakın borcu vardı. Bu borç, bir kalemde silindi; bunun karşılığında, çok fazla diplomatik temas oldu. Biz bunu yapacağız ama siz de bunu yapın gibi bir talep gittiğinden eminim” dedi.

“Geçmişte ilişkilerin nasıl yürüdüğünü bilen birisi olarak çok iyi biliyorum”

“Bunu biri bana söylemdi. Bu bir bilgi değil” diye de ekleyen Talat, “Ama geçmişte ilişkilerin nasıl yürüdüğünü bilen birisi olarak çok iyi biliyorum. Çünkü ben de bu tür toplantılarda bulundum” ifadelerini kullandı.

“Borç silme” konusu Kırgızistan’da da gündem

İkinci Cumhurbaşkanı Talat’ın sözünü ettiği “borç silme” konusu, Kırgızistan’ın özel haber ajansı 24.kg’nin Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisi’ne dayandırdığı haberine de yansıdı.

Habere göre yeşil ekonomi projeleri karşılığında silinecek borçların miktarı 58,9 milyon dolar.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, “Kırgızistan’ın borcunu silme kararı için Cumhurbaşkanı Erdoğan’a minnetlerimi sunarım” dedi.