İskele Belediyesi, iş yerlerine yönelik denetimlerini artırdı

Hasan Sadıkoğlu: "Amacımız işletmelerimizle karşı karşıya gelmek değil, halk sağlığını birlikte korumaktır"

İskele Belediyesi ekiplerinin Kurban Bayramı öncesinde halk sağlığını korumak amacıyla iş yerlerine yönelik denetimlerini artırdığı belirtildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre Çevre ve Sağlık Denetim Bölümü ile Zabıta Birimi, kasap, market ve restoranlarda denetimler gerçekleştirerek, genel hijyen koşulları, gıda ürünlerinin son kullanma tarihleri ile muhafaza ve saklama koşullarını inceledi.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, halk sağlığının belediyenin öncelikli sorumluluklarından biri olduğunu belirterek, vatandaşların özellikle bayram gibi yoğun dönemlerde gönül rahatlığıyla alışveriş yapabilmesinin kendileri için önemli olduğunu ifade etti.

Son denetimlerde ciddi bir olumsuzlukla karşılaşılmadığını belirten Sadıkoğlu, “Denetimler, cezalandırıcı değil, önleyici ve bilinçlendirici bir anlayışla yürütülüyor. Amacımız işletmelerimizle karşı karşıya gelmek değil, halk sağlığını birlikte korumaktır. Bu noktada duyarlılık gösteren tüm işletmecilerimize teşekkür ediyorum’ dedi.