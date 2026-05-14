“Ülkedeki tablo sürdürülebilir değil, sektör yıldı”

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği, 14 Mayıs Bilimsel Eczacılık Günü nedeniyle düzenlediği basın toplantısında, ülkedeki tablonun sürdürülebilir olmadığını ifade ederek, "Sektör yıldı." açıklamasında bulundu.

Lefkoşa’da Concorde Tower Otel’deki toplantıda konuşan Birlik Başkanı Umut Öksüz, KKTC’de 508 eczane, 86 ecza deposu olduğunu kaydederek, "Bu istatistiğin dünyada benzeri yok" dedi.

Ülkedeki eczacılık fakültesi sayısının dokuza çıktığını da belirten Öksüz, “Bu sektöre, inanılmaz derecede yeni meslektaşımız gelecek. Peki bu insanlar ne yapacak?” diye sordu.

Öksüz: “Devlet eczacının rakibi haline gelmiştir”

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği yönetimi, eczacılar ve ecza deposu yetkililerinin katıldığı basın toplantısında konuşan Umut Öksüz sözlerine, tüm eczacıların 14 Mayıs Bilimsel Eczacılık Günü’nü kutlayarak başladı.

Siyaset yapma amacında olmadıklarını vurgulayan Öksüz, herkese eşit mesafede olduklarını söyledi. Öksüz, "Bize nasıl yaklaşılırsa biz de aynı şekilde karşılık veririz." dedi.

E-reçete konusunda yaşanan sıkıntılara işaret eden Öksüz, bu konuyu en erken zamanda yetkililerle görüşeceklerini belirtti.

Son iki yılda eczacıların giderlerinin yüzde 200 civarında arttığını, gelirlerinin ise yüzde 37 civarında yükseldiğini söyleyen Öksüz, “Bizim amacımız vatandaşın ilaca en kolay şekilde ulaşabilmesidir. Fakat bu tablo sürdürülebilir değildir.” dedi.

“Devlet eczacının rakibi haline gelmiştir. Hem de bünyesinde yeteri kadar yetkili eczacı olmamasına rağmen…” diyen Öksüz, eczacılık mesleğinde hata yapma lüksü olmadığını vurguladı.

Öksüz, en ufak bir yanlış ilaç temininin hastanın hayatına mal olabileceğini hatırlatarak devlette işin ehli olmayan insanların hastalara yanlış ilaç verdiğini de iddia etti.

2025 yılında devletin 310 milyon TL’lik ihalelerle eczanelerin raflarında bulunan ilaçları temin ettiğini ve bunların 70 milyon TL’lik kısmının vitaminler olduğunu savunan Öksüz, eczanelerde bulunan ilaçların ihalelerle temin edilmesini eleştirdi.

Eczacıların siyaset yapmadığını, hastanın yanında olduğunu vurgulayan Öksüz, yaklaşık beş hafta önce göreve geldiklerini hatırlatarak, ilk olarak toplantı talep ettikleri Sağlık Bakanlığı’ndan yanıt alamadıklarını söyledi.

Bu esnada Başbakan Ünal Üstel’in kendilerini kabul ettiğini anımsatan Öksüz, şunları paylaştı:

“Sektörümüzün sorunlarını tabii ki de anlatacaktık. Anlattıktan sonra Sayın Başbakan harekete geçip Sağlık Bakanlığı'nı aradı. Sağlık Bakanı diyor ki biz onları Başbakan'a şikayet ettik. Bu sektörün bir sorunu varsa ben tabii ki beni kim muhatap alırsa ona anlatacağım. Biz bunu yaptık.”

“Teminata bağlanan meslektaşlarımız yalnız değildir”

“Sahte reçete davasında” yargılanan ve teminata bağlanan eczacılarla ilgili de konuşan Öksüz, mesleştaşlarının yanında olacaklarını vurguladı.

Bu durumdaki eczacıların her hafta polis merkezlerine giderek imza attıklarını kaydeden Öksüz, eczacıların ülkeden kaçma durumu olmadığını söyledi.

Umut Öksüz, bu konuda Birlik çatısı altında özel bir çalışma grubu oluşturacaklarını ve avukatlarıyla süreci takip edeceklerini de aktardı.

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği Başkanı Umut Öksüz, süreci artık bireysel değil kurumsal mücadeleye dönüştüreceklerinin altını çizerek, “Bu birlik meslektaşının arkasındadır. Bu mesele artık kapanana kadar tüm meslektaşlarımızın yanında olacağız.” dedi.

“Birçok ilaç piyasa eksiği”

Ülkede hala ilaç takip sistemi olmadığını da söyleyen Öksüz, zaten kayıt altında olan eczacıların bu konuda çekinceleri bulunmadığını söyledi. Öksüz, otomasyonun hayata geçmemesinden Sağlık Bakanlığı’nı sorumlu tuttu.

İlaç eksikliği meselesine de değinen Öksüz, ülkede şu anda birçok tansiyon ilacı, Terramycin, kan sulandırıcı, antidepresan gibi birçok ilacın piyasa eksiği olduğunu söyledi.

Umut Öksüz, ilaç eksikliğinin “kur baskısı, tedarik sorunları, pandemi sonrası uygulanan kısıtlamalar, global firmaların baskısı” gibi nedenlerden oluştuğunu belirterek, bu sorunu çözecek mevkinin Sağlık Bakanlığı olduğunu söyledi.

İlaç takip sistemini kendilerinin istemediği yönündeki söylemin doğru olmadığını ifade eden Öksüz, bu konuda çalışma yapan yazılımcının Norveç’e taşınmasının ardından sürecin durduğunu savundu.

“Artık sektör yıldı”

Eczaneler ve ecza depolarına ilişkin güncel verileri de paylaşan Öksüz, bugün KKTC’de 508 eczane ve 86 ecza deposu olduğunu aktardı.

Ecza deposu başına 4,4 eczane düştüğünü söyleyen Öksüz, bunun dünyada benzeri olmayan bir istatistik olduğunu kaydetti.

Ülkedeki eczacılık fakültesi sayısının ise dokuza çıktığını belirten Öksüz, “Bu sektöre, inanılmaz derecede yeni meslektaşımız gelecek. Peki bu insanlar ne yapacak?” diye sordu.

“Madem bu kadar çok üniversite var, bu toplum bu üniversitelerin kaynaklarından yararlanmak zorundadır.” diyen Öksüz, bu fakültelerdeki üst düzey laboratuvarlardan faydalanılması için öncülük etmeye hazır olduklarını belirtti.

İki haftadır yüzlerce eczacıyla bir araya gelerek yüz yüze görüştüklerini, billboardlara pankartlar astıklarını aktaran Öksüz, şöyle devam etti:

“Bu sektörün ne kadar güvenilir bir sektör olduğunu herkes görecek. Biz gücümüzün farkındayız. Sektör bizi mücadele edelim diye bu göreve getirdi. Çünkü artık sektör yıldı. Biz herkesle konuşuruz, herkesle çalışırız, ama niyeti olanla konuşup çalışırız. Eczacının yanında olanla olacağız. Bilinsin ki eczacıyı görmezden gelen kaybedecek.”