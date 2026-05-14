Paralı izleyici, kopyala - yapıştır icraat

Başbakan Ünal Üstel’in Kıbrıs TV’de katıldığı programın yayınında dikkat çeken detaylardan biri, yorum bölümündeki yüzlerce benzer mesaj oldu. Yayını yaklaşık 11 bin 600 kişi izlerken, 500’den fazla yorumun hükümetin “icraatlarını” öven ifadelerden oluştuğu görüldü.

Yorumlar arasında, “İlaç kurulları dijital ortama taşındı, bürokrasi azaldı, hizmet hızlandı”, “Spor tesisleri ve sahalar yenileniyor, gençlerimiz sporla iç içe büyüyor yolunuz açık olsun Sn Başbakanım”, “İspanya’dan 4 bin 800 baş ASAF koyunu getirildi, küçükbaş ıslah projesi süper” ve “KIBTEK borç batağındaydı, 100 milyon dolar ödendi beyler helal olsun vallahi” gibi birbirine benzer ve aynı dili kullanan mesajlar dikkat çekti.

Yayını beğenen yüzlerce hesabın önemli bir bölümünün ise sahte veya yeni açılmış hesap görünümünde olması dikkatlerden kaçmadı. Çok sayıda yorumun aynı kalıp cümlelerle paylaşılması, sosyal medyada “organize destek” tartışmalarını da beraberinde getirdi.